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18 июля 2026 в 14:42

Надоели бутерброды? Берем стакан кефира, муку, сыр — через 15 минут на столе сытный завтрак как в детстве

Фото: D-NEWS.ru
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Беру стакан кефира, добавляю муку, яйцо, сыр и свежую зелень — и через 15 минут на сковороде румянятся пышные лепешки. Они получаются мягкими внутри и с золотистой корочкой снаружи. Идеально к чаю, супу или как самостоятельный перекус.

Ингредиенты

Кефир — 500 мл, мука пшеничная — 1,5–2 стакана, сыр твердый (или адыгейский) — 200 г, яйцо — 1 шт., зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, соль — 0,5 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала смешиваю кефир, яйцо и соль. Добавляю просеянную муку с разрыхлителем, замешиваю мягкое, чуть липкое тесто. Тем временем тру сыр на крупной терке и мелко рублю зелень. Вмешиваю сыр и зелень в тесто — оно становится ароматным. Формую лепешки мокрыми руками и жарю на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подаю горячими — они нежные, с тягучим сыром и хрустящей корочкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ожидал обычных лепешек, а получил настоящие сырные облака! Тесто смешал за минуту, даже миксер не понадобился. Сковорода сделала свое дело — корочка хрустящая, а внутри такая мягкость, что я съел три штуки, пока жена заваривала чай. Советую подавать горячими со сметаной.

Проверено редакцией
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