Юрист объяснил, может ли школа отказать ребенку в переводе в старшие классы Юрист Русяев: школа не в праве отказать ученику в поступлении в 10-й класс

Школа не в праве отказать ученику в поступлении в 10-й класс, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, единственный вариант для недопуска ребенка в старшие классы является отсутствие мест в образовательном учреждении.

По общему правилу закон допускает отказ в зачислении по одной причине — при отсутствии свободных мест в конкретной школе. Так установлено частью 4 статьи 67 Закона об образовании. В этом случае родители обращаются в муниципальное управление образования, и оно обязано подобрать ребенку место в другой школе. Оставить выпускника 9-го класса без возможности учиться в 10-м классе система не вправе, — заявил Русяев.

Юрист отметил, что за незаконный отказ принять ребенка в старшую школу действует административная ответственность. По его словам, штраф для должностных лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а при повторном нарушении предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет.

Ссылка на эту норму в тексте жалобы заметно ускоряет реакцию администрации. Сначала жалуйтесь учредителю школы. Далее — в региональный орган государственного контроля в сфере образования и прокуратуру. Работает и обращение к уполномоченному по правам ребенка, региональному или федеральному, именно этот канал сейчас активно принимает такие жалобы, — резюмировал Русяев.

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