Погода в Москве в воскресенье, 19 июля: слабый ветер, солнце и жара до +20

Погода в Москве в воскресенье, 19 июля: слабый ветер, солнце и жара до +20

В Москве завтра, 19 июля, прогнозируется слабый ветер. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 19 июля

Воскресенье, 19 июля, принесет в центральные области Европейской России контрастную погоду — такую, какую обычно связывают с резко континентальным климатом, пишет портал «Метеовести».

Таким образом, в воскресенье в Москве будет малооблачно и сухо, ветер останется слабым. Ночные температуры окажутся довольно прохладными — около +10 градусов. Зато днем воздух прогреется существенно — до +27−29 градусов.

В Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Московской области 19 и 20 июля температура воздуха может подняться до +30 градусов. По прогнозам метеорологов, завтра в российской столице ожидается от +28 до +30 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до +25–30 градусов. Осадков не прогнозируется, ожидается ясная погода.

По данным «Яндекс. Погоды», 19 июля днем будет +27 градусов, ночью — +20 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 19 июля

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что жителей города в выходные дни ждет контраст: жаркая и солнечная суббота сменится дождями и небольшим похолоданием в воскресенье, 19 июля.

Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус также рассказал, что в воскресенье территорию Северной столицы с кратковременными дождями и натеканием облачности будет пересекать холодный атмосферный фронт. Так, в городе будет облачно с прояснениями, утром и днем местами возможны кратковременные дожди. Ночью ожидается от +17 до +19 градусов, днем — от +23 до +25 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным «Яндекс. Погоды», в Санкт-Петербурге 19 июля днем будет +24 градуса, также ожидается дождь. Ночью прогнозируется +16 градусов.

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