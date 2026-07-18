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18 июля 2026 в 15:15

Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского беспилотника

Владимир Соловьев Владимир Соловьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Телеведущий Владимир Соловьев вместе со своей командой оказался в эпицентре атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 «Новороссия», передает ИС «Вести». Отмечается, что журналисты вели работу над документальным проектом.

Героями выпуска стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия БПС, которые обеспечивали прикрытие одного из участков трассы от атак вражеских дронов. Во время записи интервью военнослужащие обнаружили беспилотник, который летел над трассой в поисках цели.

Отмечается, что командующий подразделением принял решение уничтожить дрон с помощью FPV-перехватчика. Он был сбит незадолго до предполагаемого удара по гражданскому грузовому автомобилю.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. В поселке Малиновка беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения.

Также один человек погиб, еще восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области. Атакам подверглись Голая Пристань, Великие Копани, Виноградово, Каховка и Алешки.

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