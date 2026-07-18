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18 июля 2026 в 14:16

Москвичей предупредили о мошенничестве в сфере благотворительности

Собирающие пожертвования мошенники просят переводить деньги на личные карты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники могут просить переводить средства, выдавая себя за сотрудников благотворительных фондов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Эксперты проекта «Перезвони сам» порекомендовали внимательно проверять банковские реквизиты перед отправкой пожертвований.

Просьба перевести деньги на личную банковскую карту во время сбора средств — один из главных признаков мошенничества, — сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники могут представляться сотрудниками благотворительных организаций. Кроме того, они нередко рассылают просьбы о пожертвованиях в мессенджерах, а также создают поддельные страницы под видом нуждающихся. Специалисты рекомендуют перечислять средства исключительно на официальный расчетный счет НКО.

Ранее сообщалось, что полицейские в ДНР задержали 19-летнего жителя Иркутска, подозреваемого в работе дроппером на телефонных мошенников. По данным ведомства, он выполнял поручения аферистов.

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