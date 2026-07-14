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14 июля 2026 в 14:04

Панарин раскрыл, почему занимается благотворительностью

Панарин заявил, что считает благотворительность своей обязанностью

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил, что считает благотворительность частью своих обязанностей, передает корреспондент NEWS.ru. Спортсмен отметил, что у него есть собственный фонд.

Это вопрос не про зачем. Ощущаю благотворительность как обязанность. Если есть возможность — надо помогать. У меня есть свой фонд, помогаю своими деньгами. Есть спонсоры, они дают на это деньги, почему бы их не использовать? Куда помогать? Все знают, что я сфокусирован на родном для себя городе Коркино и ближайшей области. Пока еще запасы есть, — сказал Панарин.

В феврале хоккеист был обменян в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен нью-йоркский клуб получил от «Кингз» канадского форварда Лиама Гринтри, условный выбор на драфте НХЛ в третьем раунде, а также в четвертом в 2028-м. Панарин подписал с «Лос-Анджелесом» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $11 млн до сезона-2027/2028.

Спорт
Хоккей
Артемий Панарин
благотворительность
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