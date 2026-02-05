Российский хоккеист сменил «место жительства» в НХЛ

Российский хоккеист Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжит карьеру в НХЛ в другом клубе, сообщил в социальной сети Х журналист ESPN Адам Шефтер. По его информации, известный нападающий был обменян в «Лос-Анджелес Кингз».

Сделка стала частью объявленной ранее перестройки состава «Рейнджерс». Взамен нью-йоркский клуб получит от «Лос-Анджелеса» канадского форварда Лиама Гринтри и условный выбор на драфте в третьем раунде. О возможном уходе Панарина, чей контракт истекает, говорили с января, но его агент подтверждал намерение игрока остаться в лиге. Карьера 32-летнего хоккеиста в НХЛ началась в 2015 году, а за «Рейнджерс» он выступал с 2019 года, став ключевым атакующим игроком команды.

За свою карьеру за рубежом Панарин провел 804 матча, набрав 927 очков. В его активе также титулы чемпиона мира и обладателя Кубка Гагарина в составе СКА.

Ранее стало известно, что Панарина вывели из состава команды, сообщил журналист Фрэнк Серавалли. По его словам, решение было принято в связи с ожидающимся обменом спортсмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги.