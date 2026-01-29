Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ Панарина вывели из состава «Нью-Йорк Рейнджерс» для обмена в другой клуб НХЛ

Российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина вывели из состава команды, сообщил журналист Фрэнк Серавалли в соцсети X. По его словам, решение было принято в связи с ожидающимся обменом спортсмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Панарин не сыграет ни в одной из трех оставшихся игр регулярного чемпионата перед паузой на Олимпийские игры. Хоккеист выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». За свою карьеру в НХЛ он провел 804 матча, набрав 927 очков (321 гол + 606 передач). В составе сборной России он завоевал серебро и две бронзы чемпионатов мира, а в КХЛ играл за «Витязь», «Ак Барс» и СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Ранее бывший скаут сборной России комментатор Сергей Федотов отмечал, что «Вашингтон Кэпиталз» не попадет в плей-офф, несмотря на голы Александра Овечкина. Он отметил высокую конкуренцию в Восточной конференции в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.