Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 09:01

Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ

Панарина вывели из состава «Нью-Йорк Рейнджерс» для обмена в другой клуб НХЛ

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина вывели из состава команды, сообщил журналист Фрэнк Серавалли в соцсети X. По его словам, решение было принято в связи с ожидающимся обменом спортсмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Панарин не сыграет ни в одной из трех оставшихся игр регулярного чемпионата перед паузой на Олимпийские игры. Хоккеист выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». За свою карьеру в НХЛ он провел 804 матча, набрав 927 очков (321 гол + 606 передач). В составе сборной России он завоевал серебро и две бронзы чемпионатов мира, а в КХЛ играл за «Витязь», «Ак Барс» и СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Ранее бывший скаут сборной России комментатор Сергей Федотов отмечал, что «Вашингтон Кэпиталз» не попадет в плей-офф, несмотря на голы Александра Овечкина. Он отметил высокую конкуренцию в Восточной конференции в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

США
спорт
хоккей
НХЛ
Артемий Панарин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы произошла поножовщина
Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ
Цены на золото и серебро превысили исторические максимумы
Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году
В Омске троллейбус сбил 11-летнего мальчика
Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат
Полицейские спасли раненую сову
Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана
НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией
Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада
Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»
Федеральная резервная система США взяла паузу в снижении процентных ставок
СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале
Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ
Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur
ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии
Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа
Общественница связала нежелание россиянок рожать с жадностью
Белый дом поменял правила ядерной безопасности
«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.