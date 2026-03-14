Российские военные нашли способ снабжать передовую без потерь Оператор НРТК Викинг: дроны почти заменили бойцов снабжения под Константиновкой

Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) почти полностью заменили бойцов снабжения, сообщил РИА Новости оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.

Процентов на 90 облегчают нам жизнь роботы, потому что личный состав будет сохранен, а машинку можно восстановить, — отметил военный.

Викинг добавил, что на передовой активно действуют украинские беспилотники, которые целенаправленно выслеживают бойцов снабжения. Теперь вместо них все чаще запускают НРТК «Депеша-3» — они показали очень хорошую проходимость и прочность.

