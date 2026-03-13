Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 02:25

Военный рассказал, сколько времени требуется ПВО для ликвидации БПЛА

Командир Наумов: подготовка ПВО к ликвидации цели занимает семь секунд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подготовка комплекса ПВО к уничтожению одного БПЛА занимает семь секунд, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета ЗРК «ТОР-М1» 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». По его словам, такое время было зафиксировано во время массированных атак.

Нам, точнее нашему комплексу, хватает семи секунд. Получаем команду «уничтожить», после чего проходит семь секунд на подготовку ракеты, и все — пуск, цель уничтожена, — заявил командир.

Военнослужащий отметил, что отражение налетов дронов стало рутинной работой для расчетов ПВО ВС России. Машины их спокойно обнаруживают и уничтожают, потом командованию докладывают об успешной работе. На все необходимые действия уходит не более минуты, констатировал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Славянска позволит восстановить канал Северский Донец — Донбасс, который снабжает регион водой. По его словам, это позволит решить все проблемы с водоснабжением.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что российские войска снизили темп наступления из-за весенней оттепели. Однако, по его уточнению, они продолжают готовиться к достижению важных целей.

