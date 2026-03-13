В Севастополе силы ПВО сбили несколько вражеских БПЛА

Развожаев: в Севастополе силы ПВО сбили три воздушные цели ВСУ

В Севастополе силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, на данный момент сбито три воздушные цели.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели. Не пренебрегайте мерами безопасности!, — написал Развожаев.

Власти предупредили, что пули и обломки могут падать обратно на землю. При сбитии ракетам ПВО также существует угроза падения разгонных модулей, добавил Развожаев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Славянска позволит восстановить канал Северский Донец — Донбасс, который снабжает регион водой. По его словам, это позволит решить все проблемы с водоснабжением.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что российские войска снизили темп наступления из-за весенней оттепели. Однако, по его уточнению, они продолжают готовиться к достижению важных целей.

Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от преступных действий Киева в Донбассе превышает 580 млрд рублей. Колоссальные цифры он обнародовал на встрече с российским лидером.