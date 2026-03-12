Освобождение Славянска даст возможность начать восстановление канала Северский Донец — Донбасс, питающего регион водой, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ИС «Вести», речь идет о решении всех проблем с водой.

Для нас особо ощутимо как раз в этом плане освобождение Славянска. Для нас это позволит закрыть вопрос водообеспечения, начать восстановление канала Северский Донецк — Донбасс, который является крайне чувствительным в плане того, чтобы наконец-то в нашем регионе закончились проблемы с водой, — отметил он.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с Пушилиным заявил, что украинская армия нанесла серьезный ущерб ДНР за последние годы, но регион восстанавливается и развивается довольно быстрыми темпами. По словам главы государства, фиксируется положительная динамика восстановления республики.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от преступных действий Киева в Донбассе превышает 580 млрд рублей. Колоссальные цифры он обнародовал на встрече с российским лидером.