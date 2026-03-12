Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel

Румыния попросила у США разрешение снова запустить нефтеперерабатывающий завод Petrotel, который принадлежит ЛУКОЙЛу, сообщил министр энергетики республики Богдан-Груя Иван. Предприятие в Плоешти остановилось из-за американских санкций против российской компании, передает телеканал Antena 3.

Министр рассказал, что румынские власти уже обсудили этот вопрос с американской стороной. Он добавил, что документы готовы, и разрешение должны выдать скоро. Иван подчеркнул, что завод очень важен для страны. Petrotel дает больше 20% всех мощностей по переработке нефти в Румынии.

Санкции против ЛУКОЙЛа США ввели в октябре прошлого года. Из-за этого компания решила продать свои зарубежные активы. В конце января ЛУКОЙЛ и фонд Carlyle договорились о продаже структуры Lukoil International GmbH. Сделку еще должен одобрить Минфин США.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США могут разрешить импорт нефти из РФ на свою территорию в рамках ослабления антироссийских санкций. По его словам, теоретически Вашингтон способен выдать генеральную лицензию, которая позволит покупать сырье у таких крупных игроков, как «Роснефть» и ЛУКОЙЛ при условии поставок именно в Соединенные Штаты.