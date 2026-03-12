Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» улыбался после приговора суда

Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» улыбнулся во время оглашения приговора, сообщил корреспондент NEWS.ru. Его реакция попала на фото.

При этом адвокат потерпевших Елена Астафьева рассказала, что фигуранты отреагировали на приговор с печалью, но молча и сдержанно. Представитель потерпевших Даниэль Готье заявлял, что потерпевших не устроил приговор четырем пособникам террористов.

Второй Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле» днем 12 марта. Непосредственные исполнители теракта были приговорены к пожизненному заключению. Лидер группы Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме. Соучастники исполнителей получили сроки от 19 лет до пожизненного.

Ранее сообщалось, что предоставивший террористам квартиру и белый Renault Исроил Исломов слушал приговор по делу о теракте в «Крокус сити холле», опустив голову. В руках он сжимал платок, которым вытирал слезы до начала заседания. Его вместе с сыновьями приговорили к 19 годам и 11 месяцам колонии.