Названы условия тюремного содержания осужденных за теракт в «Крокусе»

Осужденных за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» ждут жесткие условия содержания в колониях особого режима, где они будут отбывать пожизненный срок, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, преступники не смогут поддерживать связь друг с другом, так как их, вероятно, этапируют в разные исправительные учреждения.

Колонии особого режима, в которых будут отбывать наказание исполнители теракта в «Крокусе», предусматривают очень жесткое содержание. Там все регламентировано, все поминутно расписано. Прогулка занимает полчаса в день, остальное время осужденные сидят в камерах без телевизоров и интернета. Просто клетка, не более того. Исполнители теракта в «Крокусе» не попадут в одиночные камеры, в них будут содержаться по два или три человека. Террористов разместят в разных местах или даже колониях, поэтому сплотиться им не получится, — высказался Игнатов.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что никто не сомневался в пожизненных сроках, которые вынесли исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Правозащитница отметила, что дискуссия во время судебного процесса шла лишь о том, какую часть наказания осужденные проведут в тюрьме, а какую — в колонии особого режима.