27 февраля 2026 в 11:38

Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске

Криминалист Игнатов: девочку в Смоленске могли похитить ради продажи за границу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Девятилетнюю девочку из Смоленска могли похитить с целью продажи за границу, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, преступление могло быть организовано группой лиц, занимающихся незаконной трансплантацией органов.

Признаков педофилии мы тут не видим. Поэтому я считаю, что похититель [девочки из Смоленска] мог быть промежуточным звеном. Это одна из возможных версий. Он похитил девочку по приказу кого-то и привез в квартиру, ожидая дальнейших указаний. Возможно, ждал, когда ребенка заберут. Похитить ее могли для продажи в другой регион или даже за границу какой-то бездетной паре. Не дай бог, но девочку могли забрать и нечистые на руку трансплантологи, которые изымают у людей органы и продают потом за большие деньги, — предположил Игнатов.

Он добавил, что третья версия маловероятна, но не исключена — похищение с целью получения выкупа. Для этого, по словам криминалиста, необходимо знать финансовое положение родителей девочки и возможность получения от них требуемой суммы.

Можно еще предположить, что человек больной на голову и у похищения не было логичной, обоснованной причины. Но мне не верится, что он был идиотом и похитил человека, маленького ребенка, скажем так, ради спортивного интереса, — резюмировал Игнатов.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли в одной из квартир Заднепровского района. По ее словам, в жилье также находился мужчина 1983 года рождения.

