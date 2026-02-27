В России разработали новые ограничения для курильщиков В России ввели запрет на курение в туристических поездах с 1 марта

В российских туристических поездах официально запретили курить сигареты, вейпы и кальяны, следует из новых правил перевозок, опубликованных на портале «Гарант.ру». Соответствующий документ вступает в силу с 1 марта 2026 года, и это первый случай, когда для таких составов разработаны отдельные нормы.

Новый регламент подробно описывает все аспекты: от покупки и возврата билетов до организации экскурсионных программ и использования тематических вагонов. Отдельный пункт посвящен запрету на курение. Стоит отметить, что аналогичные ограничения уже действуют в обычных поездах дальнего следования.

Согласно документу, в вагонах и тамбурах запрещается курение табака и любой никотинсодержащей продукции, в том числе посредством электронных устройств. Исключение составляют только зарегистрированные в России медицинские изделия и лекарства.

