Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:51

В России разработали новые ограничения для курильщиков

В России ввели запрет на курение в туристических поездах с 1 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В российских туристических поездах официально запретили курить сигареты, вейпы и кальяны, следует из новых правил перевозок, опубликованных на портале «Гарант.ру». Соответствующий документ вступает в силу с 1 марта 2026 года, и это первый случай, когда для таких составов разработаны отдельные нормы.

Новый регламент подробно описывает все аспекты: от покупки и возврата билетов до организации экскурсионных программ и использования тематических вагонов. Отдельный пункт посвящен запрету на курение. Стоит отметить, что аналогичные ограничения уже действуют в обычных поездах дальнего следования.

Согласно документу, в вагонах и тамбурах запрещается курение табака и любой никотинсодержащей продукции, в том числе посредством электронных устройств. Исключение составляют только зарегистрированные в России медицинские изделия и лекарства.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что курение на личном балконе может привести к штрафу при поступлении жалоб от соседей на распространение табачного дыма. По его словам, пострадавшей стороне необходимо в суде доказать систематичность действий курильщика и тот факт, что дым создает препятствия для проживания в квартире.

Россия
поезда
курение
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о дате новых переговоров по Украине
Песков объяснил, как Путин получает данные о зарубежных контактах
Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.