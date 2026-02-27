Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 13:27

Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России

Военэксперт Кнутов: США создают ракеты Sentinel, которые смогут долететь до РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США создают межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel, которые смогут долететь до России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, новая американская разработка призвана заменить устаревшие Minuteman III, сохранив при этом габариты для упрощения развертывания.

Характеристики ракет Sentinel засекречены, США занимаются их разработкой. Они должны прийти на смену ракетам Minuteman III. Sentinel будут иметь практически такие же размеры. Делается это для того, чтобы не строить новые шахты, а просто модернизировать старые. Вероятнее всего, будет повышена скорость ракеты, точность наведения, установлены новые системы преодоления ПВО. У Sentinel дальность действия порядка 13 тыс. км, я так полагаю. По моему мнению, эти ракеты будут способны поражать любую точку на территории РФ. Такая же функция была и у Minuteman III, — пояснил Кнутов.

Ранее аналитик InfoBRICS Драго Боснич заявил, что Вооруженные силы США больше не могут разрабатывать базовые межконтинентальные баллистические ракеты. По его словам, это подтверждается постоянными задержками с LGM-35A Sentinel. При этом он отметил, что Россия сохраняет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях.

ракеты
США
Россия
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
