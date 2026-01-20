Вооруженные силы США больше не могут разрабатывать и закупать базовые межконтинентальные баллистические ракеты, это подтверждается постоянными задержками с новой ракетой LGM-35A Sentinel, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич. При этом Россия сохраняет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях, а Китай быстро его сокращает.

По словам эксперта, гиперзвуковые технологии стали ключевым фактором в современной войне. США сталкиваются с трудностями в их разработке, тогда как Россия уверенно удерживает лидерство, а Китай активно приближается к уровню Москвы. В то же время Великобритания и другие западные страны продолжают разрабатывать обычные баллистические ракеты.

Ранее СМИ выяснили, что Великобритания готовится разработать для Украины новую баллистическую ракету Nightfall с дальностью полета до 300 миль (480 км). Ракеты будут оснащены боеголовками массой 200 кг. Министерство обороны Великобритании уже направило запрос нескольким компаниям с предложением создать и поставить три опытных образца в рамках контракта на сумму 9 млн фунтов стерлингов (около 954 млн рублей). Примерные сроки выполнения работ неизвестны.