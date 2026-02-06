Зимняя Олимпиада — 2026
В Иране заявили о развертывании баллистической ракеты большой дальности

Press TV: Иран развернул новейшую ракету Khorramshahr-4 на подземной базе КСИР

Khorramshahr Khorramshahr Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Новейшая иранская баллистическая ракета большой дальности Khorramshahr-4 была развернута на одной из подземных баз Корпуса стражей исламской революции, сообщил телеканал Press TV. Размещение ракеты указывает на ее включение в систему обороны страны.

Одна из самых передовых и новейших иранских баллистических ракет большой дальности Khorramshahr-4 была развернута в одном из подземных ракетных городков КСИР, что свидетельствует о ее включении в оборонную доктрину Ирана, — отметили на телеканале.

Ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 тыс. километров. Масса вещества в боевой части Khorramshahr-4 может составлять до 1,5 тыс. кг.

Ранее сообщалось, что военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали остановить судно. Уточняется, что оно продолжило движение. Танкер не заходил в воды Ирана. Судно продолжило путь к месту назначения в Бахрейне.

До этого неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

Иран
ракеты
баллистические ракеты
КСИР
