В Иране заявили о развертывании баллистической ракеты большой дальности

Одна из самых передовых и новейших иранских баллистических ракет большой дальности Khorramshahr-4 была развернута в одном из подземных ракетных городков КСИР, что свидетельствует о ее включении в оборонную доктрину Ирана, — отметили на телеканале.

Ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 тыс. километров. Масса вещества в боевой части Khorramshahr-4 может составлять до 1,5 тыс. кг.

Ранее сообщалось, что военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали остановить судно. Уточняется, что оно продолжило движение. Танкер не заходил в воды Ирана. Судно продолжило путь к месту назначения в Бахрейне.

До этого неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.