18 марта 2026 в 21:20

«Конфуз»: глава делегации Жданова о шагах Франции навстречу России

Жданова: сигналы Франции к диалогу с Россией ничего не стоят

Посылаемые Францией сигналы о желании наладить диалог с Россией на самом деле ничего не означают, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова. По ее словам, которые передает ТАСС, Москва при этом не комментирует свои дипломатические контакты по запросу второй стороны в отличие от Парижа.

Вояж советников президента Франции Эммануэля Макрона в Москву в январе 2026 года не увенчался успехом, а с подачи самих же французов, которые допустили утечку информации, обернулся для них конфузом, — констатировала Жданова.

Ранее Жданова рассказала, что европейские страны под лозунгами «деколонизации» пытаются сорвать развитие России, чтобы устранить геополитического конкурента и получить неограниченный доступ к ее природным ресурсам. Дипломат назвала очевидным замысел соседей направить агрессию на восток, чтобы завладеть богатствами страны.

До этого представитель МИД России Мария Захарова предположила, что США могут сместить с поста Эммануэля Макрона, прибегнув к силовым методам. Дипломат предположила, что Макрон задается вопросом, какой из сценариев к нему применит Вашингтон — венесуэльский или иранский.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
