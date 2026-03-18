Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 21:21

«Не дал трещину»: Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну

WP: Израиль убедился, что Иран готов бороться до конца даже после смерти Хаменеи

Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство США в Иерусалиме распространило телеграмму, где приводится оценка Израиля, согласно которой, Иран готов «сражаться до конца», несмотря на убийство верховного лидера Али Хаменеи, сообщает газета Washington Post. Как пишет издание, стойкость иранских властей — один из многих факторов, которые администрация президента США Дональда Трампа, по всей видимости, недооценила в этом конфликте.

В телеграмме содержится оценка Израиля, согласно которой Иран не «дал трещину» и готов «сражаться до конца», — говорится в публикации.

В Израиле ожидали, что убийство Хаменеи в феврале ввергнет руководство страны в хаос, однако в последние дни стабильность власти в Исламской Республике стала очевидной. Также Иран, по данным израильской стороны, сохраняет возможность запускать баллистические ракеты «везде, где они захотят».

Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира, вместе взятые.

Израиль
США
Иран
войны
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.