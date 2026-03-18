Бомбежка АЭС в Иране, фигуристы уходят от Плющенко: что будет дальше

Украинские войска атаковали гражданские объекты на территории России, враги Ирана едва не устроили «второй Чернобыль», фигуристы Никита и София Сарновские ушли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Удар по больницам и транспорту, АЗС в огне: как ВСУ атаковали РФ 17 марта

Более 360 беспилотников совершили налет на российские регионы 16–17 марта. По данным Минобороны РФ, 96 дронов удалось сбить в период с 08:00 до 16:00, но атаки не прекращались и ночью. В ведомстве заявили о налете 206 украинских беспилотников.

В Белгородской области атаки ВСУ привели к ранениям девяти человек и гибели одного мирного жителя. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в городе Грайвороне.

Гладков добавил, что серьезный удар пришелся по городу Короче: там в результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пять человек, четверо из них — дети. Также, по словам губернатора, от налета FPV-дронов ранения получили три человека в селах Грузское, Маломихайловка и Графовка.

Украинские дроны также атаковали две АЗС в Брянской области — в городе Севске и поселке Суземка, заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, обошлось без пострадавших.

Кроме того, Богомаз сообщил о ранении нескольких мирных жителей в результате ударов беспилотников в поселке Белая Березка. Так, по его словам, дрон-камикадзе совершил налет на движущийся автомобиль, пострадали два человека.

ВСУ нанесли удар и по прилегающей территории Васильевской районной больницы в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В результате обстрела повреждения получил фасад здания, а также несколько машин, припаркованных на стоянке.

«В момент эвакуации людей и ликвидации последствий противник совершал попытки атаковать экстренные службы», — сказал Балицкий.

Он поручил ответственным службам оперативно провести оценку нанесенного ущерба.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Тем временем в Костроме обломки БПЛА обнаружили рядом с гимназией № 28, сообщил глава региона Сергей Ситников. Было принято решение обезвредить их на месте. Губернатор отметил, что для обеспечения безопасности жителей близлежащих домов была организована их кратковременная эвакуация.

Враги Ирана едва не устроили «второй Чернобыль»: детали атаки на АЭС «Бушер»

Неизвестные силы ударили вечером 17 марта по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.

«Пострадавших среди персонала госкорпорации „Росатом“ нет. Радиационная обстановка на площадке в норме. Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта», — указал Лихачев.

В Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявили, что снаряд, ударивший по ядерному объекту, был выпущен США или Израилем. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 17 марта около 18:30 мск.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский выразил уверенность, что удар по иранской АЭС не окажет влияния на Россию. Однако последствия для ближневосточного региона могут оказаться катастрофическими, подчеркнул военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru.

«Сегодня израильтяне нанесли удар по „Бушеру“, тем самым поставили под угрозу безопасность всего региона, в том числе и своей страны. Ведь если возникнет ядерная опасность и заражение местности, там перестанут жить и арабы, и евреи. То есть Ближний Восток выйдет полностью из строя и станет непригодным для жизни. Это сразу приведет к переселению народов. Это будет гуманитарный катаклизм. Это бессовестно», — высказался Матвийчук.

По мнению постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, МАГАТЭ не оценило должным образом угрозу после попытки атаковать ядерный объект в Иране. По его словам, инцидент лишний раз свидетельствует о существовании реального риска крупной ядерной катастрофы.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Сарновские бросили Плющенко: почему фигуристы решили уйти к Тутберидзе

Фигуристы София и Никита Сарновские перешли из академии Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе. Олимпийский чемпион считает, что наставница переманила его учеников.

«В следующий раз, когда вы (Тутберидзе. — NEWS.ru) захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им „компоненты“ и „места в сборной“. Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной — как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, 5 марта работающий в штабе Тутберидзе тренер Сергей Дудаков сообщил коллеге олимпийского чемпиона, что брат и сестра перейдут к ним в мае. В этот же день Никита в разговоре с Плющенко подтвердил эту информацию.

«После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту инфу не от моих спортсменов, которых тренировал семь лет, и их родителей, а от „дружеского“ нам штаба мне было неприятно», — признался наставник.

Тутберидзе рассказала, что мама Сарновских позвонила ей в середине января. По словам тренера, женщина была в «очень эмоциональной тревоге за свою дочь, потому что там внутри происходили какие-то конфликты».

«Я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы „Ангелы Плющенко“. Мне тут же позвонили знакомые, директор позвонила, я говорю: „Нет, к нам они не доходили, значит, они куда-то ушли“. И уже через два дня позвонила мама и сказала, что да, мы ушли, можно ли мы к вам придем», — объяснила Тутберидзе.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Супруга Плющенко, продюсер Яна Рудковская, заявила, что не хочет пиарить ситуацию с уходом Сарновских из академии «Ангелы Плющенко». Она отметила, что правда останется на их совести.

«Не хочу пиарить этот ответ и в целом эту ситуацию. Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают», — сказала она.

Читайте также:

Массовое дезертирство в ВСУ, шприцы для мин: новости СВО на вечер 18 марта

Атака ВСУ на Краснодар сегодня, 18 марта: что известно к этому часу, жертвы

Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ

Почему не работает Telegram сегодня, 18 марта: сбои, замедление, блокировка

«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет