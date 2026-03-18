Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ

Иран продолжает наносить удары по монархиям Персидского залива. Какова ситуация в Дубае 18 марта, где были удары КСИР, как президент США Дональд Трамп «кинул» ОАЭ?

Где были удары Ирана по ОАЭ 18 марта

ВС Ирана нанесли ракетный удар по Дубаю в ночь на 18 марта. СМИ сообщают о многочисленных взрывах, которые слышали в престижном районе Dubai Marina. Власти ОАЭ заявили, что атака была успешно отражена.

Reuters указывает, что тактика ракетных и дроновых ударов Ирана по странам Персидского залива и Израилю изменилась: количество запускаемых ракет и дронов снизилось, но удары прицельно и зачастую успешно наносятся по целям с высокой экономической ценностью. Так, фото с российского спутника «Зоркий-2» показало, что нефтяной порт Аль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ продолжает гореть вторые сутки; впервые с начала его работы там не смог загрузиться нефтью ни один танкер.

Минобороны ОАЭ сообщило, что в ночь на 18 марта перехватило 10 баллистических ракет и 45 иранских БПЛА — это самый высокий показатель с 8 марта. По данным СМИ, ночью Иран впервые ударил по Дубаю ракетой «Хорремшехр-4», которая из-за своей мощности известна как «ракета-монстр». Ранее такие ракеты применялись только против Израиля.

СМИ утверждают, что цель Ирана располагалась в районе международного аэропорта Дубая.

«Скорее всего, целью был военный объект. Примерно в 24-30 км к югу от аэропорта находится авиабаза США Аль-Минхад. Она является главным логистическим и операционным узлом для иностранных контингентов в регионе. На ней базируются силы Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии», — указывает Telegram-канал «Военная хроника».

Где еще наносит удары Иран 18 марта

В ночь на 18 марта Иран наносил удары сразу по нескольким направлениям.

Иранские БПЛА нанесли несколько ударов по американской военной базе «Кэмп Виктори», расположенной в столице Ирака. Кроме того, прилетало по американскому посольству в Зеленой зоне в центре Багдада, и аэропорту города Эрбиль на севере, в Иракском Курдистане. В соцсетях циркулируют видео, снятые легкими дронами, которые запускают сторонники Ирака в Багдаде — беспилотники спокойно залетают на территорию американских баз, не встречая никакого противодействия.

Власти Саудовской Аравии заявили, что отражали атаку не мене 100 беспилотников, запущенных из Ирана. Под ударом также оказались цели в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, серия ударов пришлась по Израилю: взрывы слышали в Иерусалиме, Петах-Тикве, Тель-Авиве, сообщается об ударе по аэропорту Бен-Гурион. СМИ сообщили о как минимум двух погибших и десятках раненых, под удар попали несколько баз Армии обороны Израиля.

Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) после ударов заявил о ликвидации высокопоставленного израильского силовика. Эти сообщения не подтверждены.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все ли россияне уехали из Дубая

Начало конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля привело к массовому оттоку туристов и экспатов из стран Персидского залива. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), всех российских туристов, которые были в Дубае, Абу-Даби и других городах ОАЭ, удалось вывезти к 15-16 марта.

Исключение составляют туристы, которые по личным причинам приняли решение остаться в ОАЭ.

Как в Эмиратах пытаются сохранить популяцию богачей

Вместе с туристами страны Персидского залива спешно покидают многочисленные состоятельные люди, которых привлекал высокий уровень комфорта и низкий уровень налогов в ОАЭ. По ряду оценок, «бегство капиталов» с Ближнего Востока может стать самым масштабным в человеческой истории.

Financial Times пишет, что власти ОАЭ пытаются сохранить популяцию миллионеров в новых условиях. Эмираты готовы предложить иностранцам более выгодные условия налогового резидентства — например, разрешив тем, что покинул страну из-за войны, находиться за рубежом больше 180 дней в году. Для них сохранится нулевая ставка подоходного налога. Источники СМИ утверждают, что пока что выборочные условия власти ОАЭ готовы предложить лишь отдельным экспатам.

Готовы ли ОАЭ вступить в войну против Ирана

Советник раиса (президента) ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что ВС Эмиратов могут принять участие в операции по обеспечению безопасности Ормузского пролива, пишет Reuters. Это будет практически неминуемо означать военное столкновение с Ираном.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Гаргаш заявил, что атаки со стороны Ирана «способствуют укреплению связей стран Персидского залива с Израилем». Кроме того, по его словам, эти действия только укрепят роль США в регионе.

Между тем Reuters сообщает, что в ОАЭ растет критика в адрес президента США Дональда Трампа. Источники жалуются, что несмотря на инвестиции в размере $500 млрд в криптокомпанию, связанную с Трампом (вероятно, речь идет о World Liberty Financial, созданной при участии сыновей Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа. — NEWS.ru), страны Персидского залива даже не получили предупреждения о атаке на Иран.

«Израиль получает ПРО „Железный купол“, а мы просто попадаем в катастрофу», — пожаловался эмиратский чиновник.

Читайте также:

Ситуация в Дубае 17 марта: удары Ирана, аэропорты закрыты, что с россиянами

Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта

Нетаньяху жив или нет? Удары Ирана, шесть пальцев, последние новости