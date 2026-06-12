Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 11:37

США сократят военное присутствие у границ России после «отвращения Трампа»

США выводят подлодку и треть своих истребителей из ЕС после критики НАТО Трампом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США намерены существенно сократить объем военных сил, задействованных в операциях НАТО в Европе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники и документ, оказавшийся в распоряжении издания. По данным газеты, союзники Вашингтона по Альянсу получили план по сокращению военного контингента в начале июня.

Документ предусматривает сокращение числа американских истребителей F-16 и F-15E в Европе примерно со 150 до 100 единиц. Также США планируют уменьшить количество самолетов морской разведки с 26 до 15 штук. Кроме того, из региона могут вывести все восемь американских самолетов-заправщиков.

Как пишет NYT, Вашингтон рассматривает возможность передислокации подводной лодки с ракетным вооружением и авианосца вместе с авианосной группой. В Пентагоне воздержались от комментариев.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что испытывает отвращение к НАТО. Он в очередной раз напомнил, что союзники по Альянсу отказались помогать во время операции на Ближнем Востоке. В то же время политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Конгресс США никогда не позволит президенту страны Дональду Трампу выйти из НАТО, так как у главы Белого дома нет таких полномочий.

США
НАТО
Россия
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 12 июня: замедление, заблокируют ли
Медведев указал, чему научит Россия Европу
Попытка переплыть Волгу на самодельном плоту закончилась смертью подростка
Женщина пострадала при взрыве украинского дрона в Белгородской области
Гришино, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 июня
Обстановка в Крыму 12 июня: что с поездами, как доехать, пересадка в Керчи
Три человека погибли при взрыве в российском регионе
Пашинян направил поздравительное послание Путину
Силы ПВО отбили массированную атаку БПЛА на российский регион
Российская армия заявила о жестком ответе на террористические атаки Украины
Стало известно, кто занял пост вице-президента ISU
Политолог ответил, получит ли Украина дополнительные $20 млрд от Евросоюза
Российские военные сбили почти 5 тыс. беспилотников ВСУ за неделю
Механические змеи «вызвались» помочь китайским студентам на экзаменах
Подозреваемого в убийстве в Наро-Фоминске арестовали
Армия России освободила новый населенный пункт в ДНР
Руководство Петербурга пришло попрощаться с легендарной советской актрисой
Армянского оппозиционера не выпускают из страны
В посольстве России напомнили о ведьмах после приговора Лабину в Бельгии
Иностранцы погибли в Венгрии в результате двух ДТП
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.