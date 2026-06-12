США сократят военное присутствие у границ России после «отвращения Трампа» США выводят подлодку и треть своих истребителей из ЕС после критики НАТО Трампом

США намерены существенно сократить объем военных сил, задействованных в операциях НАТО в Европе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники и документ, оказавшийся в распоряжении издания. По данным газеты, союзники Вашингтона по Альянсу получили план по сокращению военного контингента в начале июня.

Документ предусматривает сокращение числа американских истребителей F-16 и F-15E в Европе примерно со 150 до 100 единиц. Также США планируют уменьшить количество самолетов морской разведки с 26 до 15 штук. Кроме того, из региона могут вывести все восемь американских самолетов-заправщиков.

Как пишет NYT, Вашингтон рассматривает возможность передислокации подводной лодки с ракетным вооружением и авианосца вместе с авианосной группой. В Пентагоне воздержались от комментариев.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что испытывает отвращение к НАТО. Он в очередной раз напомнил, что союзники по Альянсу отказались помогать во время операции на Ближнем Востоке. В то же время политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Конгресс США никогда не позволит президенту страны Дональду Трампу выйти из НАТО, так как у главы Белого дома нет таких полномочий.