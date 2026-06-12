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12 июня 2026 в 10:59

«Особенно важно сейчас»: Матвиенко напомнила об уникальной способности РФ

Матвиенко заявила о способности России дать отпор любой агрессии

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия обладает достаточным потенциалом для отражения любых внешних угроз и остается сильным в военном отношении государством, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко «Парламентской газете». По ее словам, конфликт на Украине выводится на качественно новый уровень усилиями НАТО, но стране удается противостоять им.

Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации. Наша Родина сохранила, упрочила статус мировой державы, входит в ряд крупнейших экономик планеты, решает задачи достижения технологического суверенитета, экономического и социального развития, — считает Матвиенко.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал ролик, сгенерированный ИИ, в котором он прогнал портреты канцлера Германии Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен и британского премьера Кира Стармера через шредер. Медведев написал, что ни один «враг не помешает развитию нашей Родины».

До этого появилась информация, что Еврокомиссия готовит осенью ужесточение всей визовой политики Евросоюза, которое предусматривает введение новых критериев отказов в предоставлении виз. Ограничения будут распространяться на Россию, Белоруссию и Иран.

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