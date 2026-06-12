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12 июня 2026 в 10:07

Медведев «прогнал» Мерца и фон дер Ляйен через шредер

Медведев прогнал портреты Мерца и фон дер Ляйен через шредер в День России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале ролик, сгенерированный ИИ, в котором он прогнал портреты канцлера Германии Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен и британского премьера Кира Стармера через шредер. Свой пост он приурочил ко Дню России. Медведев написал, что ни один «враг не помешает развитию нашей Родины».

Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России! — написал Медведев.

Ранее Медведев допустил, что фон дер Ляйен обвинит Россию в предстоящем взрыве штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Так он отреагировал на пост еврочиновницы в соцсети X, в котором говорилось, что взрыв беспилотника в Румынии стал «прямым следствием» украинского конфликта.

До этого Медведев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с государствами, вводившими против нее санкции, но забывать такие гадости не имеет права и не будет. Кроме того, политик выразил мнение, что Запад ведет гибридную войну против России, пытаясь не просто «отменить» ее культуру, а буквально уничтожить все русское.

Власть
Дмитрий Медведев
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
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