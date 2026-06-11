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11 июня 2026 в 14:35

Медведев призвал не забывать «гадости» со стороны Запада

Медведев: Россия не вправе забывать о враждебных действиях против России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия не имеет права и не будет забывать те «гадости», которые были предприняты в отношении страны, заявил зампред Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии. При этом он отметил, что Москва готова к сотрудничеству с государствами, которые вводили против нее санкции, передает пресс-служба ЕР.

Политик подчеркнул, что некоторые страны хотят выстраивать отношения с Россией определенным образом. При этом он напомнил о необходимости помнить все, что было сделано против страны, при выстраивании связей на будущее.

Мы готовы к сотрудничеству, естественно, и к сотрудничеству конструктивному, но забывать те неприятности, которые нам доставили, те гадости, которые были сделаны в отношении нашей страны, государства, а самое главное — наших граждан, мы просто не имеем права. Это все должно остаться в памяти, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что масштабы территории России являются для страны одновременно и вызовом, и силой. По его словам, особой и уникальной задачей является обеспечение связанности территорий такого огромного государства.

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