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12 июня 2026 в 11:12

Раскрыты подробности мирного меморандума Ирана и США

Mehr: меморандум о мире между Ираном и США состоит из 14 пунктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Итоговый меморандум о мирном урегулировании между Тегераном и Вашингтоном состоит из 14 отдельных положений, передает Mehr. Главные из них — полная отмена морской блокады Ирана в 30-дневный срок, а также отвод всех военных контингентов США от иранских рубежей.

Кроме того, западные страны во главе с Америкой обязуются в рамках подписанного документа представить комплексные программы по восстановлению иранской экономики. Финансовый потолок этих вложений установлен на отметке не ниже $300 млрд (21,6 трлн рублей).

Ранее американские чиновники и эксперты сообщили, что диалог между Вашингтоном и Тегераном ведется по запутанной многоуровневой системе с привлечением посыльных. Данный способ связи применяется, в частности, для того, чтобы скрывать местонахождение верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи.

Кроме того, источники заявили, что Тегеран принимает меры на случай вероятного десанта американских военнослужащих на острове Харк, расположенном в акватории Персидского залива. По их информации, береговую линию иранские военные уже заминировали, дополнительно на острове развернуты зенитные ракетные комплексы и пусковые установки.

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