CNN: Иран готовится к высадке военных США на остров Харк

Иран готовится к возможной высадке военных США на остров Харк в Персидском заливе, передает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По его информации, иранские солдаты уже заминировали береговую линию, а также разместили на острове больше систем ПВО и ракетных установок.

Тегеран заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американские военные предупредили президента США Дональда Трампа, что захват острова Харк потребует наземной операции с тяжелыми потерями для Вашингтона. По информации источников, план захвата разрабатывали несколько месяцев, однако операцию откладывали из-за слишком высоких рисков.

До этого президент США отмечал, что американские вооруженные силы намерены предпринять попытку установить полный контроль над стратегическим иранским островом Харк и ключевыми нефтяными объектами Исламской Республики. По его словам, операцию могут провести так же, как и в Венесуэле, и что дало «блестящие результаты и для нее, и для США».