Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 15:56

«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО

Американист Дудаков: Конгресс США никогда не позволит Трампу выйти из НАТО

Конгресс США в Вашингтоне
Подписывайтесь на нас в MAX

Конгресс США никогда не позволит президенту страны Дональду Трампу выйти из НАТО, так как у главы Белого дома нет таких полномочий, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, история о возможном выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса не выдерживает критики еще и потому, что это противоречит национальным интересам Вашингтона.

История, что американцы раздумывают о выходе из НАТО, честно говоря, не выдерживает никакой критики. Это не в национальных интересах США, и у американского президента даже нет таких полномочий. Для этого нужно проводить голосование в Конгрессе. Очевидно, что конгрессмены это никогда не одобрят. Сокращение американского присутствия в Европе теоретически возможно, но это займет годы, — сказал Дудаков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочаровался в Альянсе. По словам генсека, американский лидер остался не в лучшем настроении после встречи в Белом доме и обсуждения действий союзников.

Мир
США
НАТО
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.