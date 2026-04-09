«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО

Конгресс США никогда не позволит президенту страны Дональду Трампу выйти из НАТО, так как у главы Белого дома нет таких полномочий, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, история о возможном выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса не выдерживает критики еще и потому, что это противоречит национальным интересам Вашингтона.

История, что американцы раздумывают о выходе из НАТО, честно говоря, не выдерживает никакой критики. Это не в национальных интересах США, и у американского президента даже нет таких полномочий. Для этого нужно проводить голосование в Конгрессе. Очевидно, что конгрессмены это никогда не одобрят. Сокращение американского присутствия в Европе теоретически возможно, но это займет годы, — сказал Дудаков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочаровался в Альянсе. По словам генсека, американский лидер остался не в лучшем настроении после встречи в Белом доме и обсуждения действий союзников.