Трамп разочаровался в НАТО Рютте заявил, что Трамп недоволен союзниками по НАТО

Президент США Дональд Трамп разочарован в НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Он признался CNN, что американский лидер по результатам их встречи в Белом Доме остался не в лучшем расположении.

Явно разочарован, — описал генсек НАТО отношение Трампа к союзникам.

По оценке Рютте, «подавляющее большинство» европейских государств выполнили обещанное ранее. Он подчеркнул, что эта тема поднималась во время встречи с Трампом и стороны обсуждали действия союзников.

Заявления Рютте прозвучали на фоне продолжающейся критики НАТО со стороны американского президента. Ранее Трамп неоднократно высказывался о работе Альянса и ставил под сомнение его эффективность. Он называл НАТО «бумажным тигром» и утверждал, что Россия «не боится НАТО».

Кроме того, Трамп пригрозил вывести войска США из некоторых стран НАТО. Данная мера рассматривается в качестве «наказания». Американский лидер заявил, что государства — члены Альянса оказали недостаточную поддержку в войне против Ирана. Иностранные СМИ привели в пример страны, которые могут первыми оказаться «под ударом».