Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 01:14

США хотят наказать страны НАТО из-за Ирана

WSJ: США планируют наказать НАТО за их позицию по Ирану

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США рассматривают вывод своих войск из некоторых стран НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента Дональда Трампа. По данным издания, эта мера рассматривается в качестве «наказания».

План может предусматривать вывод американских войск из некоторых государств Альянса. Те страны, которые Вашингтон счел «бесполезными» для действий США и Израиля в ходе войны против Ирана, могут понести «наказание». Предполагается, что эти подразделения могут быть передислоцированы в страны, которые поддержали американскую кампанию.

В издании утверждают, что идею поддержали несколько высокопоставленных лиц администрации Белого дома. Однако на данный момент проект на ранней стадии. По информации американских СМИ, вместе с ним рассматриваются и другие рычаги давления на союзников.

Источники газеты передали, что в числе возможных мер обсуждается закрытие американской базы как минимум в одной европейской стране. Среди вероятных вариантов называются Испания или Германия.

Ранее Трамп жестко высказался по поводу действий НАТО. Он заявил, что Альянс не прошел «испытание» и проявил слабость.

Политика
США
Дональд Трамп
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.