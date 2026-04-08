"Они провалились": Трамп жестко высказался о НАТО из-за ситуации с Ираном

Война США и Израиля с Ираном являлась проверкой для НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп. По его мнению, альянс не справился с испытанием и проявил слабость, передает пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп сказал: Североатлантический альянс никогда не смоет со своей репутации пятно. По его словам, ущерб организации нанесло поведение НАТО во время войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты договорились о перемирии с Ираном после того, как Тегеран пообещал открыть для судоходства Ормузский пролив — важнейший водный путь для транспортировки нефти и газа. По словам Вэнса, Трамп поставил иранцам ультиматум.

Кроме того, политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что Иран оказался для США «орешком», который они не смогли разгрызть. По его словам, соглашение о перемирии, на которое был вынужден пойти Трамп, станет ударом по репутации американцев.