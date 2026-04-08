«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном

США договорились о перемирии с Ираном после того, как Тегеран пообещал открыть Ормузский пролив для судоходства, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, американский лидер Дональд Трамп поставил иранцам ультиматум.

Президент фактически выдвинул иранцам ультиматум. Он сказал: «Откройте пролив. Прекратите держать мировую экономику в заложниках, и мы договоримся о перемирии». И именно к такому соглашению мы пришли ночью. Иранцы согласились открыть пролив, — сказал Вэнс.

Соглашение о прекращении огня было заключено за 90 минут до истечения срока, установленного Трампом для того, чтобы Иран выполнил его требования, иначе страну ждали бы масштабные разрушения. Договор предусматривает двухнедельный период, в течение которого США приостановят удары по Ирану, а Тегеран разрешит судам и танкерам, перевозящим нефть, газ и другие товары, проходить через Ормузский пролив — важнейший водный путь для транспортировки нефти и газа.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открывает Ормузский пролив для судов. По его словам, мера будет действовать две недели. При этом он подчеркнул, что проходящие через пролив суда должны будут координировать свои действия с армией страны.