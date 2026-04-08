Иран открыл Ормузский пролив

08 апреля 2026 в 10:03

Глава МИД Аракчи: Иран открывает Ормузский пролив для судов на две недели

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Иран открывает Ормузский пролив для судов, заявил в соцсети Х глава МИД страны Аббас Аракчи. По его словам, мера продлится две недели. При этом он подчеркнул, что проходящие через пролив суда должны будут координировать свои действия с армией страны.

На срок в две недели безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений, — отметил он.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что факт согласия президента США Дональда Трампа обсуждать план из 10 пунктов, который может стать основой для переговоров, можно назвать успехом Тегерана. По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, пойдет ли Вашингтон навстречу.

До этого Аракчи заявил, что безопасная навигация в зоне Ормузского пролива восстановится в двухнедельный срок после заключения соглашения о прекращении огня между Тегераном и его оппонентами. Он также акцентировал внимание на том, что этот процесс будет протекать в тесной связке с вооруженными силами страны.

