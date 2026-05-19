19 мая 2026 в 21:40

Стало известно, кто получит повышенную пенсию с 1 августа

Экономист Гусев: нескольким категориям пенсионеров повысят выплаты с 1 августа

Нескольким категориям граждан увеличат размер пенсий с 1 августа 2026 года, рассказал NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев. Эксперт уточнил, что россияне получат прибавку к накопительным пенсиям в размере 19,3%.

Увеличение размера выплаты затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. Этой категории пенсионеров повысят выплаты более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, — на 19,3%, — сказал Гусев.

Ранее в Соцфонде России сообщили, что в августе накопительные пенсии граждан увеличат на 17,3%. Перерасчет коснется около 136 тыс. человек. Выплаты повысят и участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Кроме того, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин заявил, что в среднем размер пенсии увеличится более чем на 200 рублей.

Екатерина Свинова
