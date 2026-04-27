Когда придут пенсии в мае, кто получит в два раза больше — полный разбор

Майские праздники — пора долгожданного отдыха. Пенсионеров традиционно волнует вопрос, не задержатся ли выплаты из-за длинных выходных. В мае несколько категорий пожилых граждан получат существенные прибавки к пенсии. Когда перечислят выплаты, кому их увеличат — в материале NEWS.ru.

Как изменится график выплаты пенсий в мае

Как пояснил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, изменения действительно будут, но они заранее известны и носят технический характер. Например, пенсию, которую по обычному графику выплатили бы 3 мая, перечислят 30 апреля. Выплаты 9, 10 и 11 мая (праздничные дни, приуроченные ко Дню Победы) сдвинутся на восьмое число.

За 16–17 мая деньги поступят 15-го числа, а за 23–24 мая — 22 мая. Если человек получает пенсию в другие числа месяца, то график выплат остается без изменений. Таким образом, все необходимые суммы окажутся на счетах граждан до праздничных дней. Пенсионерам не придется ждать окончания выходных.

Кому положена выплата в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил NEWS.ru, что с 2019 года действует указ президента РФ о ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей отдельным категориям граждан. К ним относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны (включая тех, кто постоянно проживает в России, Латвии, Литве и Эстонии). Среди получателей:

партизаны и участники антифашистских формирований, воевавшие против Германии и ее союзников;

военнослужащие (в том числе уволенные в запас), служившие не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го в частях, не входивших в действующую армию;

сотрудники разведки и контрразведки, выполнявшие спецзадания;

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;

инвалиды с детства вследствие ранений, контузий или увечий, связанных с боевыми действиями 1941–1945 годов, и иные категории, предусмотренные законодательством.

Выплата приурочена ко Дню Победы и поступает получателям беззаявительно с 3 апреля вместе с пенсией или другими перечислениями на счет. Ни ветерану, ни его родственникам не нужно подавать никаких заявлений, потому что Социальный фонд России располагает всеми необходимыми данными. Помимо этой федеральной выплаты, некоторые регионы устанавливают дополнительные меры поддержки, но о них нужно узнавать в местных органах соцзащиты, отметил Балынин.

Кому увеличат размер пенсий в мае 2026 года

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал NEWS.ru, что пенсии увеличат гражданам, которым в мае 2026 года исполнится 80 лет. Фиксированная часть страховой пенсии по старости автоматически повышается в два раза. Кроме того, пожилым людям начинают выплачивать надбавку за уход.

Следующая группа — пенсионеры, которые уволились с работы в марте 2026 года. Согласно статье 26.1 закона № 400-ФЗ, в мае им пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Прибавка может оказаться весьма существенной. Ее размер зависит от того, сколько лет человек проработал после выхода на пенсию, уточнил Щербаченко.

Кроме того, дополнительную выплату получат те, кто изменил группу инвалидности. Например, если инвалид третьей группы в мае получит вторую или первую группу (статья 23 того же закона), то размер перечисляемых средств пересмотрят в сторону увеличения.

Еще одна категория — бывшие члены летных экипажей гражданской авиации. Для них доплата, предусмотренная законом № 155-ФЗ и постановлением правительства № 155, рассчитывается индивидуально исходя из количества лет работы в экипаже и среднемесячного заработка.

«Средний размер такой доплаты в 2026 году составляет более 21 тысячи рублей», — рассказала NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

Читайте также:

Выплаты и льготы для тех, кому за 60, в 2026-м: полный список, как оформить

Пенсия 500 тысяч возможна. Стаж — не главное: что влияет на размер пенсии

Льготы пенсионерам после 80 лет в 2026 году: кому положены и как оформить