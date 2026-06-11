Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации строительных колледжей и повышения их привлекательности для студентов. По его словам, которые передает ТАСС, такие учебные заведения должны быть хорошо оснащены и давать выпускникам реальные перспективы.

Я напомню, здесь много и молодых относительно людей, точно уж моложе, чем я. Раньше строительные ПТУ были самые отстойные. Так было в советские времена, — сказал Медведев.

Депутат рассказал, что еще в период реализации первых национальных проектов посещал профильные учебные заведения и видел заметную разницу в уровне их развития. Он подчеркнул, что строительная отрасль изменилась за последние годы, поэтому система подготовки кадров также нуждается в обновлении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил: власти Луганской Народной Республики построят новый педагогический колледж вместо учебного заведения, разрушенного атакой Вооруженных сил Украины в Старобельске. Он подчеркнул, что в новом здании будут готовить учителей, которые воспитают детей настоящими гражданами и патриотами страны.