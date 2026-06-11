«Худшее — впереди»: «живой Нострадамус» предрек Израилю войну нового типа

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, называющий себя «живым Нострадамусом», выступил с шок-пророчеством: конфликт Израиля с Ираном не только не закончится в ближайшее время, но и перерастет в «невиданную ранее войну на истощение». Что предрек Саломе Ближнему Востоку?

Что Саломе предсказал Израилю и Ирану

39-летний бразильский парапсихолог утверждает, что ему удалось точно предсказать начало пандемии коронавируса, смерть королевы Елизаветы II, приобретение Twitter Илоном Маском и СВО на Украине. Имя прорицателя регулярно появляется в западных таблоидах, включая Daily Star, The Mirror, Irish Mirror и The Express.

Главный прогноз Саломе, касающийся Ближнего Востока, состоял из двух частей. Сначала он предрек, что Израиль нанесет прямой удар по Ирану во втором квартале 2026 года. Затем заявил, что этот удар станет лишь началом: «Хотя первый удар произошел по расписанию, худшее еще впереди».

По мнению экстрасенса, конфликт США, Израиля и Ирана уже перешел точку невозврата — в фазу «невидимой войны». Он описывает грядущее противостояние как страшную затяжную войну, какой мир еще не видел.

«Конфликт может перерасти в войну на истощение, невиданную ранее. Она будет сопровождаться развитием новых оборонительных технологий и разрушительными кибератаками», — заявил Саломе в интервью Daily Star.

Провидец предупредил о «невидимой войне» нового типа: коллапсе инфраструктуры через электромагнитные импульсы и нападениях хакеров. Он также предсказал использование искусственного интеллекта в боевых действиях: появится новое поколение дронов, способных менять траектории и избегать препятствий, что сделает иранскую оборону устаревшей.

США нужна не территория, а энергия

Самое неожиданное в прогнозе Саломе — его версия о скрытых целях США. По его словам, Вашингтон не планирует военного вторжения в Иран. Реальная цель — отключить возможность страны экспортировать энергию, чтобы дешевая иранская нефть больше не поступала в Китай.

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«Геополитическая шахматная доска 2026 года показывает, что Соединенные Штаты выступают против трех опор, поддерживающих энергоснабжение Китая: Ирана (немедленная цель), Венесуэлы (захваченная фигура) и России (фактор перемирия)», — цитирует Саломе издание Irish Mirror.

Таким образом, война с Ираном — это лишь видимая часть глобальной стратегии Вашингтона по ослаблению Пекина, считает бразилец: «Дешевая нефть, которая когда-то питала пекинские НПЗ, исчезнет».

Пророчество уже начало сбываться

Удар 9 июня 2026 года по территории Ирана, нанесенный США и Израилем, действительно пришелся на второй квартал 2026 года — именно такую дату называл Саломе. Американские военные атаковали системы ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции Ирана.

Затем Корпус стражей исламской революции нанес ответные удары по 21 цели на американских базах в регионе, включая Бахрейн и Иорданию. Конфликт, который должен был остаться «пожаром на Ближнем Востоке», уже вовлекает все больше сторон.

«Последние события подтверждают, что мое видение материализуется», — заявил Саломе в интервью Irish Star, комментируя первые признаки эскалации.

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