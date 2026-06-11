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11 июня 2026 в 14:00

«Мы сверхдержава»: США послали НАТО четкий сигнал

Постпред Уитакер: США не намерены отказываться от участия в НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США не намерены отказываться от участия в НАТО, заявил американский посол при альянсе Мэттью Уитакер в интервью телеканалу RTL. При этом он отметил, что Вашингтон рассчитывает на более активную роль европейских союзников в обеспечении собственной безопасности.

Мы сверхдержава, но наши ресурсы, такие как авианосцы и войска, не безграничны. И поэтому мы хотим, чтобы Европа делала больше вещей самостоятельно, — сказал он.

Уитакер подчеркнул, что США рассматривают НАТО как ключевой элемент коллективной безопасности и остаются приверженными альянсу. Однако он отметил необходимость более справедливого распределения финансового и военного бремени среди стран блока.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США не выйдут из НАТО, несмотря на слова американского президента Дональда Трампа. По его словам, эти заявления носят эпатажный характер.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что недовольство президента США Альянсом связано с невозможностью оперативно управлять Блоком из-за его сложной структуры. Он подчеркнул, что действующие механизмы принятия решений не соответствуют ожиданиям главы Белого дома.

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