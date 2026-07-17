«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году

«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году

2027 год станет победным для России и переломным для остальных стран — единогласно предсказали французский историк Эммануэль Тодд и российский политик Владимир Жириновский. Что они сказали о крахе Запада и глобальном переустройстве мира?

Россию недооценили

Эммануэль Тодд — французский историк и антрополог, прославившийся тем, что предсказал распад СССР за 15 лет до 1991 года. В своей книге «Поражение Запада» Тодд спрогнозировал неизбежную победу России в конфликте с НАТО до 2027 года. Он утверждает, что Вашингтон и его европейские союзники недооценили Россию. Для Запада, по его словам, величайшим сюрпризом войны стала прочность России.

Тодд подчеркнул, что Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции «сработали в плюс». В 2025 году в интервью швейцарскому журналу Weltwoche Тодд заявил: «Россия выиграла эту войну».

«Запад закачал в Украину миллиарды долларов, поставлял оружие, боеприпасы и так далее, и все равно победить Россию не удалось», — добавил он в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Тодд отметил, что величайшим сюрпризом для Запада стала прочность России, а также указал на ее преимущество в количестве инженеров и устойчивость экономики, основанной на реальном производстве, а не на «бумажных» финансовых операциях.

Следующий прогноз эксперта касался будущего Европы и США. По мнению эксперта, «США будут побеждены, НАТО распадется, а Европа обретет свободу».

Россия расцветет после 2027 года

В одном из своих последних интервью в 2021 году Владимир Жириновский предрек возможность крупного конфликта в 2027 году. Он утверждал, что в мире «накопились неразрешимые противоречия», которые невозможно устранить дипломатией, и «в ближайшие пять лет созреют условия для силового решения».

Жириновский говорил о «ресурсной агонии» Европы: «Европа состарилась, у нее последний шанс что-то получить». Он предсказывал, что США к 2027 году будут готовы спровоцировать форс-мажор, чтобы обнулить гигантские долги. Америка, по его словам, «уходит со всех своих позиций».

Владимир Жириновский, 2018 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом Жириновский не рисовал сценарий ядерного апокалипсиса. Он говорил о локальной войне с применением некоего «гипероружия», которое страшнее ядерного. По его словам, удар может быть нанесен с юга Европы, в результате чего одна из стран региона исчезнет.

В конце концов, по прогнозам Жириновского, «победа будет за русскими», а все инициаторы конфликта — «США, блок НАТО, Польша, Украина» — «будут уничтожены». Политик так описывал будущее после 2027 года: «Россия расцветет, останется единственной супердержавой в мире».

Он прогнозировал, что «все будут учить русский, а не английский, расчеты будут идти в рублях, а не в долларах».

Что сказала Пугачева

В своем последнем интервью народная артистка СССР Алла Пугачева тоже упомянула 2027 год. Она заверила, что получила секретную информацию о будущих событиях, но обнародовать ее не стала.

«Я знаю, что будет дальше, но не имею права говорить. Давайте доживем до 2027 года. Запомни — 2027 год», — многозначительно произнесла певица.

Певица вспомнила, что еще в 2012 году в интервью Владимиру Познеру предвидела «приближение чего-то страшного»: «Мы стоим на краю, я чувствую, что сейчас что-то такое начнет происходить». Она также рассказывала, что ее бабушка «умела колдовать», а сама она может лечить людей руками и видеть будущее во сне.

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