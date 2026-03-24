24 марта 2026 в 11:10

Историк назвал главную цель Трампа на Ближнем Востоке

Историк Тодд: Трамп хочет развязать гражданскую войну в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Истинной целью президента США Дональда Трампа в Иране является не смена власти, а намеренное разжигание разрушительной гражданской войны, которая приведет Тегеран к лишению статуса крупной державы на Ближнем Востоке, заявил французский историк Эммануэль Тодд. По его словам, которые приводит Bunshun, Вашингтоном задействуются радикальные методы устрашения всего мирового сообщества.

Если бы в Тегеране разразилась гражданская война, страна бы на несколько лет погрузилась в хаос, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

До этого политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент. По ее словам, конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.

