Ветеринары спасли исхудавшего до костей медвежонка-сироту

24 марта 2026 в 12:06

Иркутские ветеринары спасли истощенного медвежонка-сироту

Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS/Global Look Press
Исхудавшего до костей медвежонка спасают ветеринары в Иркутской области, пишет Telegram-канал питомника «К-9». Животное нашли на 137-м километре Кругобайкальской железной дороги. Его поместили в пластиковый бак и доставили ветеринарам.

Состояние зверя оценивается как тяжелое: он сильно истощен и обезвожен. Рядом с медвежонком, который явно нуждался в помощи, не обнаружили мать. Специалисты питомника сразу взяли его под наблюдение. По словам сотрудников, поведение медвежонка указывает на то, что он уже привык к человеку.

Ранее в Санкт-Петербурге ветеринары спасли собаку породы хаски, попавшую под колеса автобуса. Животное поступило в клинику в крайне тяжелом состоянии еще в конце декабря 2025 года. У него диагностировали множественные переломы ребер, травмы таза и хвоста, повреждения грудной клетки и серьезные проблемы с дыханием.

До этого в США ветеринары спасли морского льва, в голове которого обнаружили две пули. Обессиленное животное по кличке Конфетти нашли 5 января и доставили специалистам. Во время первичного обследования рентген показал наличие пуль.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
