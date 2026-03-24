Ветеринары спасли исхудавшего до костей медвежонка-сироту

Исхудавшего до костей медвежонка спасают ветеринары в Иркутской области, пишет Telegram-канал питомника «К-9». Животное нашли на 137-м километре Кругобайкальской железной дороги. Его поместили в пластиковый бак и доставили ветеринарам.

Состояние зверя оценивается как тяжелое: он сильно истощен и обезвожен. Рядом с медвежонком, который явно нуждался в помощи, не обнаружили мать. Специалисты питомника сразу взяли его под наблюдение. По словам сотрудников, поведение медвежонка указывает на то, что он уже привык к человеку.

