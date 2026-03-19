Петербургские ветеринары спасли собаку, попавшую под колеса автобуса

В Санкт-Петербурге ветеринары спасли собаку породы хаски, попавшую под колеса автобуса, пишет 360.ru со ссылкой на сотрудников клиники. Животное поступило в клинику в крайне тяжелом состоянии еще в конце декабря 2025 года. У него диагностировали множественные переломы ребер, травмы таза и хвоста, повреждения грудной клетки и серьезные проблемы с дыханием.

Специалисты установили собаке дренажи, провели переливание крови, сделали компьютерную томографию и восстановили кости таза. В общей сложности животное перенесло семь наркозов и четыре операции, после чего оно несколько недель провело в реанимации.

Лечением хаски занималась врач интенсивной терапии Александра Малеева. Когда состояние животного улучшилось, она забрала его к себе и продолжила ухаживать дома. Теперь собака постепенно возвращается к обычной жизни уже в статусе питомца.

Ранее специалисты Тушинской ветеринарной клиники спасли домашнюю крысу с огромной опухолью. Питомец попал на обследование к ратологу Никите Черняеву. У самки грызуна в возрасте 2,4 года обнаружили объемную опухоль молочной железы.