Московские ветеринары спасли крысу с огромной опухолью

Специалисты Тушинской ветеринарной клиники спасли домашнюю крысу с огромной опухолью, сообщает пресс-служба ГБУ «Мосветобъединение». Питомец попал на обследование к ратологу Никите Черняеву. У самки грызуна в возрасте 2,4 года обнаружили объемную опухоль молочной железы.

Хирург провел операцию под газовой анестезией, и новообразование размером почти в 1/3 длины тела крысы было успешно удалено, — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что состояние крысы после операции было стабильным. Сейчас питомец идет на поправку.

Московские ветеринары ранее помогли коту, отравившемуся антифризом. Кот по кличке Лисенок поступил к врачам с повреждением почек.

До этого московские ветеринары спасли котенка с неразвитой брюшной стенкой. Животное принесли клиенты клиники — бездомного котенка заметили неподалеку на газоне.