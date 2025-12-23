Ветеринары из Москвы спасли котенка с неразвитой брюшной стенкой

Врачи во время операции в ветеринарной клинике

Московские ветеринары спасли котенка с неразвитой брюшной стенкой, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу госветслужбы города. Животное принесли клиенты клиники — бездомного котенка заметили неподалеку на газоне.

Врачи приступили к осмотру: состояние котенка было плачевным, он был ужасно грязным, истощенным и буквально кишел блохами, не мог нормально ходить, животик неестественным образом был увеличен, — рассказали в службе.

Котенку вживили специальную сетку, которая заменила ему брюшную стенку. После операции питомец прошел реабилитацию, затем ему нашли новый дом.

