19 февраля 2026 в 08:00

Ветеринар назвал самые важные анализы для кошек с улицы

Ветеринар Шеляков: подобранную на улице кошку стоит проверить на лейкоз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подобранную на улице кошку в первую очередь необходимо проверить на вирус лейкоза и иммунодефицита, чтобы исключить скрытые риски для здоровья питомца, заявил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, эти заболевания могут протекать бессимптомно, поэтому владельцам не стоит полагаться только на визуальный осмотр животного.

Если мы берем кошку с улицы, то как минимум нужно проверять ее на лейкоз и иммунодефицит. Также необходимо проглистогонить. Стоит проверить животное на наличие кальцевироза и панлекопению как особо острые заболевания. По ним видно даже клинически, когда животное нездорово. А лейкоз и иммунодефицит могут быть совершенно незаметными внешне и по анализам, даже если кошка является их носителем. Поэтому во избежание рисков мы проводим диагностику питомцев, — пояснил Шеляков.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что аромат цитрусовых способен отпугнуть кошку от прыжков по столам. По ее словам, важно поощрять питомца, чтобы он привык к специально отведенному для него месту.

кошки
животные
ветеринары
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
