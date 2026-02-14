Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 07:00

Зоопсихолог ответила, как отучить кошку прыгать по столам

Зоопсихолог Капустина: запах цитрусовых может отучить кошку от прыжков по столам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аромат цитрусовых способен отпугнуть кошку от прыжков по столам, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, важно поощрять питомца, чтобы он привык к специально отведенному для него месту.

В первую очередь нужно организовать для кошки альтернативное место, не ниже стола, а желательно повыше, например, удобную широкую полочку. Данное пространство должно стать для питомца более привлекательным. Для этого подбираем самое желанное для любимца лакомство и угощаем его именно там. В то же время стол желательно связать с отрицательным подкреплением, то есть чем-то неприятным для кошки, например, фольгой, цитрусовыми или приправой. Тогда она даже в отсутствие хозяев будет выбирать более комфортное для себя место, — поделилась Капустина.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что манипуляция стала для кошек эффективным инструментом адаптации, позволяющим им создавать комфортные условия для жизни. По его словам, эти животные научились чутко реагировать на поведение людей и их эмоциональные отклики.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
