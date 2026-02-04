Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми

Манипуляция стала для кошек адаптивным механизмом выживания — с помощью нее питомцы пытаются выстроить комфортную для себя среду, заявил «Газете.Ru» ветеринар Андрей Руденко. Он отметил, что эти животные научились тонко подстраиваться под поведение людей и их эмоциональные реакции.

Манипуляция у кошек — не проявление коварства, а адаптивный механизм выживания и способ выстроить комфортную для себя среду. Они не обманывают, а используют поведенческие стратегии, которые подкрепляются нашей реакцией. Человек сам невольно становится соавтором этих «приемов», поощряя их вниманием и заботой. Понимание этого помогает выстраивать более здоровые границы с питомцем, — подчеркнул Руденко.

Он уточнил, что кошки отлично считывают интонации голоса, мимику и жесты человека. По ним животные определяют, в какой момент человек наиболее уступчив. Чаще всего питомцы прибегают к так называемому «социальному мяуканью». Помимо жалобных звуков, в своих манипуляциях они используют выразительный взгляд, замедленные движения и трение об ноги хозяина.

